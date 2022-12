L'azienda è attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica

Suono della campanella a Piazza Affari per e-Novia S.p.A., pmi innovativa attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa. e-Novia ha iniziato le negoziazioni a Euronext Growth Milan il 16 dicembre, con una capitalizzazione di 167 milioni di euro. ‘e-Novia’ è un Gruppo industriale deep tech che opera nelle aree più innovative della robotica veicolare e collaborativa con prodotti lanciati su mercati globali.

A e-Novia, dove nascono progetti che diventeranno vere e proprie società, fra i tanti prodotti sono stati sviluppati un sistema elettronico per il controllo della frenata delle biciclette elettriche, sospensioni intelligenti per le bici, scarpe intelligenti capaci di cambiare la loro forma in base a dove si sta camminando, un robot- fattorino.Per il primo giorno di quotazione di e-Novia a Euronext Growth Milan erano presenti, fra gli altri, Vincenzo Russi, co-founder e AD, Ivo Boniolo, co-founder e COO, Cristiano Spelta, co-founder e CFO.

L’ammissione rappresenta il coronamento del “Progetto Fare”, il piano elaborato da e-Novia per raccogliere le risorse finanziarie per sostenere le proprie strategie di crescita e sviluppo e aprire la Società al mercato dei capitali attraverso la quotazione. La quotazione segue al collocamento privato di azioni ordinarie perfezionato da ultimo nel corso del mese di novembre 2022, che ha consentito a e-Novia, non solo il reperimento di capitale di rischio per complessivi 14,7 milioni di euro, ma anche di ampliare il proprio network di azionisti attraverso l’ingresso di selezionati primari player, finanziari e industriali, con orizzonte di investimento a medio-lungo termine e, pertanto, idonei a sostenere le strategie industriali del Gruppo.

