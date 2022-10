Il premier al termine del Consiglio Ue che ha raggiunto un accordo sul gas

Presto bollette più basse, assicura Mario Draghi al termine del Consiglio Ue che ha raggiunto un accordo sull’energia. “Siamo il Paese europeo che ha più diversificato le sue fonti di approvvigionamento del gas, riducendo di due terzi la sua dipendenza dalla Russia”, sottolinea il premier Mario Draghi che rivendica: “Con le nostre misure dimezzato l’effetto rincari sulle famiglie”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

