Hana Hubácková intervistata da Tribuna Economica: "Fatturato commerciale tra i due Paesi a 15 miliardi di euro nel 2021"

“Il commercio tra Repubbli­ca Ceca e Italia è in crescita e il nostro fatturato commerciale ha raggiunto un livello record nel 2021. Quattro anni fa abbiamo superato la soglia dei 13 miliar­di di euro. Nel corso del 2020 gli scambi sono diminuiti solo in mi­nima parte e nel 2021 abbiamo raggiunto un fatturato pari a 15 miliardi di euro con un saldo quasi in pareggio”. Così Hana Hubácková, ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, intervistata da Tribuna Economica.

Il maggior volume di esportazioni è destina­to al Nord Italia, ma il Lazio è al quinto posto. “L’Ambasciata gestisce an­che una serie di progetti a soste­gno delle esportazioni verso l’I­talia e l’anno scorso la nostra priorità è stata il trasporto su ro­taia, data la grande tradizione e qualità Ceca e gli investimenti italiani nel trasporto ferroviario stesso e urbano. Se avremo suc­cesso, potreste fare un giro su un tram ceco in una città italiana“, ha proseguito l’ambasciatore.

Sui punti chiave del semestre di presidenza Ceca dell’Unione Europea, l’ambasciatore dice a Tribuna economica: “Sono passati 18 anni da quan­do abbiamo aderito all’Ue e que­sta è la nostra seconda presiden­za. Questa volta, però, le priorità sono state stabilite in parte da noi e in parte da circostanze senza precedenti nella storia moderna. Solo l’anno scorso, quando ab­biamo iniziato a prepararci per il nostro ruolo, pochi immaginava­no che in Europa sarebbe tornata una guerra che avrebbe deciso il destino di un Paese sovrano, che avrebbe plasmato l’Europa e che avrebbe mostrato quanto siamo capaci di unirci sui valori fonda­mentali che sono alla base del­l’Unione e del continente. Sulla pandemia attualmente si parla meno, tuttavia il virus è ancora pericoloso e rimane tra noi; l’aumento dei prezzi dell’e­nergia rappresenta una grave mi­naccia per l’economia e la stabi­lità sociale europea e sarà un te­ma delle prossime elezioni in Europa”.

