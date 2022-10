Tra il 20 e il 22 ottobre la prima Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change organizzata da Vision

(LaPresse) “È importante essere qui prima di tutto perché siamo un’azienda da tempo molto impegnata in modo attivo in tutto quello che è il processo di transizione verso un’economia, una finanza e un’interazione con gli investitori più legate al tema del clima”. Lo ha detto ai microfoni di LaPresse Marco Morelli, Executive Chairman – Axa Investment Managers in occasione dell’apertura della prima ‘Dolomite conference on the Global Governance of Climate Change – The end of the zero-sum games’ che si tiene tra il 20 e il 22 ottobre a Bolzano e Trento. L’evento è organizzato dal think tank Vision, e vede Axa come main corporate partner.

Anche Autostrade del Brennero è partner dell’evento, mentre i partner scientifici sono Università Bocconi di Milano, Ca’ Foscari di Venezia e Politecnico di Milano. “A nostro parere è il momento in cui bisogna passare dai messaggi di alto livello a qualcosa di più tangibile, più visibile, e soprattutto più misurabile quando si parla di transizione ecologica – dice Morelli, a margine dell’evento al Messner Castel Firmiano di Bolzano – Ci siamo dati al nostro interno tutta una serie di target: ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2 del 26% entro il 2025 per poi arrivare a net zero entro il 2050”.

