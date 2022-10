Lo rileva l'Istat: bisogna risalire agli anni '80 per trovare una simile crescita dei prezzi del carrello su base annua

A settembre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (al lordo dei tabacchi) registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat, spiegando che “bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del ‘carrello della spesa’, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%)”: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano infatti da +9,6% a +10,9%. Quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto da +7,7% a +8,4 su base annua.

