Foto dall'archivio, Ap

Così la presidente della Banca Centrale Europea

Il presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha affermato che l’economia dell’Eurozona è ancora in crescita, nonostante le preoccupazioni per le prospettive future continuino a crescere a causa dell’aumento vertiginoso dei costi energetici. “L’Europa non è in recessione“, ha detto Lagarde mercoledì a un evento a Washington, riporta Bloomberg, aggiungendo che “non abbiamo mai avuto una situazione occupazionale così positiva”.

“Dobbiamo cooperare tra di noi banchieri centrali, perché i mercati finanziari sono estremamente integrati e perché le nostre rispettive politiche monetarie hanno un impatto su altri paesi in tutto il mondo”. Così la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, in un evento a Washington organizzato dall’Institute of International Finance.

Lagarde, riporta Bloomberg, ha affermato inoltre che i responsabili politici sono “determinati nel contrasto all’inflazione” e che la cooperazione tra autorità monetarie e autorità responsabili della politica fiscale è necessaria per raggiungere l’obiettivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata