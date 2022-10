Foto AP

Il riconoscimento a Bernanke, Diamond e Dybvig

Il Premio Nobel per l’Economia di quest’anno è stato assegnato a tre economisti statunitensi “per la ricerca sulle banche e le crisi finanziarie”. Il premio a Ben S. Bernanke, presidente della Fed tra il 2006 e il 2014, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig è stato annunciato dalla giuria del Nobel alla Royal Swedish Academy of Sciences di Stoccolma.

I premi Nobel prevedono un premio in denaro di 10 milioni di corone svedesi (quasi 900.000 dollari) e saranno consegnati il 10 dicembre. A differenza degli altri premi, quello per l’economia non è stato istituito nel testamento di Alfred Nobel del 1895, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria. Il primo vincitore è stato scelto nel 1969.

