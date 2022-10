Il presidente del Consiglio europeo: "C'è un'enorme pressione sulle famiglie e sulle imprese"

“La crisi energetica è una sfida molto importante da affrontare. Senza conclusioni scritte possiamo fare passi nella giusta direzione per identificare e decidere magari chiudendo su tre questioni: come possiamo ridurre la domanda, agire sui rifornimenti e sui prezzi, perché c’è un’enorme pressione sulle famiglie, sulle loro imprese. Per lo sviluppo economico dell’Ue è fondamentale poter risolvere questa questione, non abbiamo il diritto di perdere tempo, non è un’opzione perdere tempo e bisogna decidere al più presto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Praga.

