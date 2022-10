Il patron di Tesla sarebbe intenzionato a proseguire con l'acquisto al prezzo originario di 54,2 dollari ad azione

Lo scambio di titoli di Twitter è stato sospeso alla Borsa di New York in seguito alle voci – riportate per la prima volta da Bloomberg News – per cui il patron di Tesla, Elon Musk, sarebbe intenzionato ad andare avanti sull’ipotesi di acquisto della società. Al momento della sospensione, il titolo era in rialzo di oltre il 12%, a 47,95 dollari ad azione. Secondo le voci circolate, Musk avrebbe intenzione di completare l’accordo, che ha già l’approvazione degli azionisti, al prezzo originale pattuito, pari a 54,20 dollari ad azione.

