Il Presidente di Confindustria a margine dell'assemblea di Assolombarda a Milano

Il tetto al prezzo del gas per fermare le speculazione. “Lo chiediamo dalla fine dell’anno scorso, auspichiamo che oggi a livello europeo si arrivi a questa soluzione”, sottolinea Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda 2022 che si tiene a Milano. “Bisogna aumentare gli investimenti per modificare il mix energetico se vogliamo diventare indipendenti dal gas russo, l’Europa ha dato un segnale chiaro in questo senso nel Repower Eu”, ha aggiunto il numero uno degli imprenditori che ha parlato anche della questione salari in Italia. Bonomi rilancia quidni la proposta di Confindustria, avanzata tre mesi fa, di tagliare il cuneo fiscale per 16 miliardi per i redditi dai 35mila euro in giù: “Sono stupito che ancora oggi non abbiamo ricevuto risposta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata