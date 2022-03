Francesca Mariotti, direttrice generale di Confindustria, in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive alla Camera

“L’incremento ad oggi assomma al 1497,8% rispetto ai prezzi di febbraio 2020: in altri termini, siamo a 15 volte il prezzo di allora”. Così Francesca Mariotti, direttrice generale di Confindustria parla dei prezzi dell’energia elettrica e del gas in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive alla Camera sul decreto Bollette contenente misure per attenuare i costi dell’energia elettrica e del gas.

“Nel corso del 2021 il prezzo dell’energia elettrica in Italia è passato da circa 50 euro a Megawattora (MWh) a circa 200 euro a MWh: un incremento del 400% – osserva Mariotti – il prezzo del gas è salito da circa 20 euro a MWh a quasi 80 euro a MWh, anche in questo caso un aumento del 400%. Questo balzo stava già proiettando ombre cupe sulle prospettive di crescita della nostra economia, dopo un anno di forte ripresa trainata soprattutto dall’industria”.

Nel 2022 “i prezzi di elettricità e gas, che già ritenevamo altissimi, hanno invece continuato a gonfiarsi con un aumento ulteriore di circa il 200%”.

