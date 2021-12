La Commissione Bilancio in Senato sta votando gli emendamenti

La commissione bilancio del Senato ha approvato l’emendamento riformulato dal governo alla legge di Bilancio sul superbonus. La proposta in manovra elimina il limite del tetto Isee a 25mila euro per le villette.

Le reazioni

“L’estensione del superbonus al 110% appena votata rappresenta il fiore all’occhiello della legge di Bilancio di quest’anno. Grazie all’impegno profuso dal MoVimento 5 Stelle nel far convergere il resto della maggioranza sul nostro pacchetto di proposte, questo provvedimento uscirà dalla manovra estremamente rafforzato, candidandosi ancora di più al ruolo di locomotiva della ripresa economica del nostro paese”. Così in una nota i parlamentari M5s Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro, Patrizia Terzoni, Riccardo Fraccaro e Luca Sut. “Attorno alla cancellazione del tetto Isee per le unifamiliari, che vedranno quindi l’accesso al superbonus per tutto il 2022 con l’unico ‘paletto’ del completamento lavori al 30% entro fine giugno, abbiamo ottenuto l’apertura della misura per le seconde case, il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti, quindi la proroga per impianti fotovoltaici e infine la non applicazione del cosiddetto decreto antifrodi agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila. Una messa a punto che ci soddisfa appieno, e che rende questo bonus se non proprio strutturale molto più alla portata di tutti. Del resto i numeri questo 2021 ci dicono che il meccanismo ideato dal M5s ha avuto un effetto leva sulla nostra economia straordinario, con dati positivi su valore aggiunto, livelli occupazionali e indotto. Siamo francamente orogliosi della quadra trovata”.

“Con l’emendamento approvato sul supebonus si reintroduce il fotovoltaico e il teleriscaldamento per proseguire sulla strada dell’efficientamento energetico e per ridurre l’inquinamento in atmosfera. Bene l’allargamento delle norme anche per onlus e rsa. Positive le norme introdotte per i cosidetti”trainati” per semplificare ed evitare conflitti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Ci sono oggi maggiori certezze per proseguire sulla strada della rigenerazione e dello sviluppo economico”. Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

