La società ha investito 60 milioni. Presenti all'evento l'Ad Paolo Gallo e il presidente della regione Alberto Cirio

(LaPresse) Taglio del nastro a Torino, in Largo Regio Parco, per l’inaugurazione della rinnovata sede di Italgas. Con un investimento di 60 milioni di euro la società riqualifica gli spazi operando una profonda ristrutturazione con una riprogettazione degli ambienti di lavoro. Presenti per l’occasione l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata