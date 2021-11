L'amministratore delegato del gruppo assicurativo all'evento in collaborazione con The European House-Ambrosetti

(LaPresse) “Siamo in presenza di un momento straordinario. Come ha detto Draghi è una occasione irripetibile. Dopo anni di depressione, dobbiamo tornare a investire ed eliminare i messaggi, a mio dire devastanti, dell’uno vale uno o che studiare non conta o che bisogna eliminare la cultura precedente”. Lo afferma l’amministratore delegato del gruppo Unipol Carlo Cimbri intervenendo a Welfare Italia Forum 2021, organizzato dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. “Bisogna tornare a mettere al centro della formazione dei giovani la dignità, l’importanza del lavoro, della qualità della professione e della competizione”, ha aggiunto il manage. “Occorre rimettere al centro del sentire comune l’importanza del lavoro – osserva Cimbri – è solo attraverso la creazione di posti di lavoro che potremo permetterci di sostenere il nostro sistema previdenziale, il nostro sistema sanitario e avere le risorse per sostenere le fragilità della terza età”.

