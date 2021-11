Il Ceo: "Transizione energetica è prima di tutto una sfida tecnologica"

“Plenitude è un unicum: mette insieme tante cose positive”. Lo ha dichiarato il CEO di Eni Claudio Descalzi al Capital Market Day, a Milano, presentando la nuova società Plenitude, che mette insieme rinnovabili, retail e mobilità elettrica. “La transizione energetica è prima di tutto una sfida tecnologica. Penso che la responsabilità di decarbonizzare i prodotti sia in capo a chi li produce”, ha sottolineato Descalzi. Il valore di mercato di Plenitude? “Abbiamo delle idee ma non è il momento di fare una disclosure sul valore. Ora la società deve presentarsi e fare il suo lavoro, in questi mesi, e lavorare sul rating. Preferisco che il valore lo definisca il mercato e se abbiamo ben lavorato spero sarà un buon valore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata