“Oggi nasce ‘la’ compagnia di bandiera italiana, un articolo che fa la differenza”, ha detto Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale. Sul Piano Industriale l’ad ha chiarito che “prevede tre obiettivi principali: profittabilità, sostenibilità e connettività“.

“Oggi partiamo con 52 aerei – ha aggiunto – siamo ancora in un anno di uscita dalla pandemia, da cui stiamo uscendo grazie alla vaccinazione, ma siamo in un mercato ancora sottodimensionato: è la connettività che serve al momento – ha detto l’Ad Ita Airways Fabio Lazzerini – Il fatto di essere una startup ci permette di essere flessibili, accelerare o rallentare. Partiamo ora e abbiamo una mentalità da startup, non partiamo perfetti: oggi è la nostra Epifania ma ieri non è arrivata la befana. Partiamo e gradualmente cresceremo”. “Dal prossimo anno passeremo da 52 a 78 aerei, il 50% della flotta in più rispetto ad adesso: 26 aerei nuovi non lo ha fatto nessuno negli ultimi 20 anni”.

“Soprattutto sul lungo raggio faremo delle innovazioni. C’erano 3 classi e ora passeremo a 4: business, premium, comfort ed economy. Queste ultime cambiano fondamentalmente per la distanza dei sedili”, ha aggiuntoLazzerini sottolineando che si tratta di differenze minime, ma che rappresentano comunque un “modo per guardare alle esigenze del singolo cliente”

Il marchio e il nuovo nome della compagnia: sarà Ita Airways

Per quanto riguarda l’acquisto del marchio Alitalia, Lazzerini ha chiarito che “rispecchia la logica di non disperdere un valore, non volevamo andasse da un’altra parte, doveva rimanere in questo paese. Inoltre consente di gestire la compagnia e il brand identity. Da oggi il nome dell’azienda è questo. Un nome che guarda al futuro ma con un’occhiatina indietro”. “Il tema del nome è importante perché logo, nome, brand sono la sintesi di un’azienda. Abbiamo ben chiaro cosa vogliamo fare, abbiamo il cliente al centro. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere: ITA Airways. Alitalia è un nome storico, meraviglioso, che nel nuovo abbiamo voluto omaggiare”, ha rivelato l’ad Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita, nel corso dell’evento di inizio delle operazioni della nuova compagnia di bandiera. “Veniamo da un passato glorioso, gli uomini e le donne che hanno lavorato per 74 anni hanno portato in giro un brand, non vogliamo dimenticarcelo ma vogliamo dare una idea di novità perché siamo completamente nuovi. Manteniamo i colori, verde e rosso, che sono i colori di Italia e Alitalia”.

All’evento di presentazione della nuova compagnia di bandiera anche Riccardo Privitera, Responsabile delle operazioni di volo, Emiliana Limosani, Direttore Commerciale, e Giovanni Perosino, Direttore Marketing, secondo cui “si tratta di un nome unico e distintivo, è un brand completamente nuovo che esiste da oggi” che “vuole essere la compagnia di bandiera italiana nel mondo: un’ambizone grandissima. Dobbiamo meritarci questo ruolo”.

“Azzurro è il colore dell’Italia bella, sportiva, record di medaglie olimpiche, la valanga azzurra, la nazionale. Quando ci sono gli azzurri tutti tifiamo e il mondo ci guarda con ammirazione. Azzurro è qualcosa che ci rende diversi e distintivi. Per questo la nuova livrea di Ita Airways sarà azzurra come l’Italia che vince”. Lo ha detto Giovanni Perosino, Direttore Marketing di Ita, durante l’evento di presentazione della compagnia di bandiera.

‘Volare’ sarà nuovo programma loyalty per clienti Ita Airways

“Abbiamo creato un nuovo programma di loyalty a marchio Ita Airways, si chiama ‘Volare‘”. Lo ha detto Emiliana Limosani, Direttore Commerciale di Ita, nel corso dell’evento di inizio delle operazioni della nuova compagnia di bandiera. Limosani ha spiegato che sarà possibile trasferire miglia da programmi di altre compagnie aeree di linea, fin da subito. Vi saranno quattro categorie, smart, plus, premium ed executive. “Non abbiamo potuto partecipare alla gara” per il programma di loyalty di Alitalia, MilleMiglia, “ma ciò non toglie che si possa fare una partnership con l’eventuale acquirente del programma Millemiglia”, ha detto Emiliana Limosani, Direttore Commerciale di Ita nel corso dell’evento di inizio delle operazioni della nuova compagnia di bandiera.

Altavilla: “Compagnia di bandiera per Paese come nostro a vocazione turistica è obbligo”

“Avere una compagnia di bandiera per un Paese con una vocazione turistica così forte come la nostra, con un made in Italy così forte in tutto il mondo, con imprese famose in tutto il mondo, non è possibile ma è un obbligo”. Lo ha detto Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita, all’evento di presentazione della nuova compagnia

