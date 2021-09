Crollo del 27% delle importazioni

(LaPresse) Meno dieta mediterranea per i britannici dopo la Brexit: in tavola addio a un pacco di pasta italiana su quattro con il crollo del 27% delle importazioni. Lo sottolinea Coldiretti in merito all’impatto avuto dall’uscita del Paese dall’Ue su circolazioni di merci e persone. Oltremanica si registra un calo del 2% in valore degli arrivi di cibo e bevande Made in Italy. Scendono le importazioni dal BelPaese anche per salsa di pomodoro (-14%), formaggi (-6%) e vini e spumanti (-2%), in netta controtendenza a quanto avviene nel resto del mondo.

