Il progetto di Renzo Piano presentato al Salone Nautico. Oggi la chiusura della manifestazione

Ci sarà un parco, ci saranno i canali e anche un grande parcheggio da oltre 100 posti: prende forma con nuovi dettagli il progetto del Waterfront di Levante che ridisegnerà l’area della Fiera di Genova e trasformerà il fronte mare della città. Le protagoniste saranno l’acqua e il verde urbano: i canali previsti dal progetto di Renzo Piano, che arriveranno a lambire il padiglione Jean Nouvel, circondandolo. Del progetto farà parte anche il nuovo parco della Foce, “un’area verde da 65mila metri quadrati con più di 4mila alberi”: un record per la città annunciato lunedì dal sindaco Marco Bucci, nel corso dell’incontro ‘Liguria hub della nautica’ al Salone Nautico di Genova, che si chiude oggi.

Il parco e il verde inizieranno da corso Marconi per raggiungere le aree fieristiche fino al padiglione Blu: alberi e canali dovrebbero essere pronti per il 2023, ma già dal prossimo Salone Nautico del 2022 la previsione è quella di garantire altri 400 posti barca in più. Per quanto riguarda il posteggio, sarà interrato e avrà solo un piano, sarà realizzato con project financing e ci sarebbe già un privato interessato.

