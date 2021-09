Per l'edizione 2021 l'obbligo di green pass per l'accesso, ma anche una postazione per effettuare tamponi rapidi e per la somministrazione di vaccini.

Tutto pronto per il Salone Nautico di Genova, l’edizione numero 61 al via dal 16 al 21 settembre con oltre 1000 brand in esposizione, il ritorno dei grandi nomi del settore, e più di 200.000 metri quadri di superficie espositiva, l’85% della quale su aree all’aperto. “Le indicazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica ci dicono che il fatturato del settore dovrebbe chiudere in linea con i valori del 2019, confermando la tenuta del comparto anche in un anno di emergenza sanitaria”. A poche ore dalla partenza, a spiegarlo a La Presse è il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, che traccia l’andamento generale del settore e le aspettative in vista della kermesse, vetrina della nautica. Mai come oggi l’obiettivo della crescita passerà da qui, dalle banchine e dagli stand dalla Fiera di Genova dove, nei giorni del Salone, si punterà a superare i record di visite dello scorso anno e confermare i trend di crescita che anche durante la pandemia hanno caratterizzato l’andamento del comparto.

“Il 2021 sta dimostrando evidenti segnali di crescita con un portafoglio ordini che vede percentuali di crescita superiori al 20% per quattro aziende su dieci. La nautica ha tenuto – sottolinea Cecchi – anche perché è uno dei settori più internazionalizzati, che meglio ha reagito alla crisi e si è dimostrato reattivo al cambiamento durante la ripartenza. I dati economici del mercato nazionale saranno comunicati in occasione della IV edizione del Boating Economic Forecast, giovedì 16 settembre, alle 15.00, presso la Sala Forum del 61°Salone Nautico di Genova. Infine, per il 2021 l’Italia si conferma leader a livello mondiale nel settore dei superyacht”.

“Il Global Order Book, elaborato da Boat International – prosegue il presidente di Confindustria Nautica – posiziona l’industria italiana al vertice per gli ordini delle unità superiori a 24 metri, con 407 yacht in costruzione su un totale di 821 a livello globale. Per l’Italia si tratta del maggiore numero di ordini registrato nel GOB dal 2009 in poi. La quota italiana rappresenta poco meno della metà degli ordini mondiali, raggiungendo il 49,6% del totale, con un incremento di 9 unità rispetto al 2020”.

Il Salone Nautico di Genova, la prima manifestazione a riaprire in sicurezza lo scorso anno dopo l’emergenza covid, ripartirà da un protocollo sanitario consolidato, che vedrà per l’edizione 2021 l’obbligo di green pass per l’accesso, ma anche una postazione per effettuare tamponi rapidi e per la somministrazione di vaccini.

La 61esima kermesse della nautica di Genova sarà anche l’occasione per iniziare ad intravedere il cambiamento dell’area fieristica, interessata dal grande progetto di restyling che ridisegnerà l’affaccio al mare di una parte della città, ideato da Renzo Piano.

“Il layout del 61°Salone Nautico – ricorda Cecchi – sta già beneficiando dei lavori per la realizzazione del nuovo waterfront di Levante iniziata nell’ottobre 2020 e che sarà completata nel 2023. L’esposizione in acqua godrà di un layout unico grazie all’abbattimento del muro di passeggiata tra la banchina C e la banchina E, offrendo una banchina monoplanare senza soluzione di continuità tra il padiglione B e la nuova darsena”.

“La superficie disponibile – aggiunge il presidente di Confindustria Nautica – in acqua vede, inoltre, un aumento del 19% con il completamento di una nuova darsena ormeggi per le imbarcazioni fino a 15 metri, insieme all’utilizzo di nuovi pontili nelle altre darsene. Cresce anche la superficie disponibile a terra con un aumento del 14%”.

“Nel complesso – conclude – lo spazio espositivo sta diventando sempre più apprezzato dagli espositori. Il nuovo Waterfront di Levante, con 200 posti barca in più e un Palasport completamente rinnovato, cambierà completamente il paradigma dell’organizzazione del Salone Nautico e creerà opportunità per fare business tutto l’anno”.

