Intesa Sanpaolo si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti ESG secondo la classifica 2021 stilata dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor

Intesa Sanpaolo si guadagna la medaglia d’oro nella classifica di Institutional Investor. E al primo posto del podio si colloca anche il suo management. Il gruppo del credito si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti Esg (Environmental, Social and Governance), secondo la classifica 2021 stilata da Institutional Investor. Nell’ambito del settore bancario europeo, Carlo Messina – Consigliere delegato e Ceo del Gruppo – è il miglior Chief Executive Officer per il quarto anno dall’introduzione, sei anni fa, della classifica che tiene conto sia del voto degli analisti finanziari sia degli investitori istituzionali.

Intesa Sanpaolo dalla società di ricerca specializzata. Institutional Investor è infatti un fornitore indipendente con una elevata reputazione presso analisti finanziari ed investitori istituzionali che opera sul mercato da oltre quarant'anni.