A Roma il confronto tra il management della nuova compagnia e i rappresentanti dei lavoratori

Si è concluso, nella sede romana di via dell’Arte, l’incontro tra il vertice di Ita e i sindacati nel corso del quale, secondo quanto apprende LaPresse al termine della riunione, sono state presentate informazioni sui piani economici, sociali e sulle iniziative del personale, e sui numeri di assunzione e di condizioni di lavoro. Secondo quanto si apprende, è stato un incontro costruttivo. Sono già stati identificati i prossimi appuntamenti. La società esprime apprezzamento per la consapevolezza mostrata dalle parti sociali per l’unicità della fase di startup di Ita.

