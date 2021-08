Cda che ha approvato l'offerta vincolante da inviare all'attuale compagnia di bandiera per l'acquisto degli asset necessari per gestire il settore Aviation

Ita, la nuova compagnia che nasce dalle ceneri di Alitalia è pronta a prendere il volo e il decollo è confermato per il 15 ottobre con i primi biglietti che saranno messi in vendita a partire da giovedì prossimo, 26 agosto. Una conferma giunta al termine di un Cda che ha approvato l’offerta vincolante da inviare ad Alitalia per l’acquisto degli asset necessari per gestire il settore Aviation.

E già domani sia Ita che Alitalia incontreranno i sindacati in vista della cessione degli asset. Ita è pronta a decollare con una flotta iniziale di 52 aerei e circa 2.800 dipendenti che secondo quanto prevede il piano industriale della compagnia, potranno salire fino a 5.750 entro il 2025.

“Condizione indispensabile e nostra prima priorità è quella di completare nei tempi più brevi possibili la trattativa con Alitalia per la vendita del perimetro Aviation. Confidiamo in una costruttiva interazione con le organizzazioni sindacali”, commenta il Presidente di Ita, Alfredo Altavilla.

