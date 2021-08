La newco: "Non avremo in dote nessuna quota minoritaria"

Alitalia dovrebbe bloccare le prenotazioni e l’acquisto di biglietti aerei dopo il 15 ottobre, data di cessazione di attività della compagnia. E’ quanto filtra da Ita, il nuovo vettore di bandiera, che esprime “irritazione” per la situazione. In riferimento a una notizia apparsa su una agenzia, nella quale si fa riferimento alla possibilità di riproteggere sui voli Ita una parte di biglietti venduti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria per voli successivi al 15 ottobre, la società precisa “che non avrà in dote alcuna “quota minoritaria” di biglietti venduti da Alitalia per voli successivi alla suddetta data, oltre a quelli che saranno messi in vendita dalla stessa Ita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata