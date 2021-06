Il leader della Cisl dopo l'incontro dei sindacati con Forza Italia

(LaPresse) Luigi Sbarra è soddisfatto dopo l’incontro con Forza Italia. “Il giudizio è positivo e abbiamo ricevuto rassicurazioni perché molte delle nostre questioni sono condivise dal partito. Abbiamo chiesto di sostenere la nostra proposta, spostando almeno fino a ottobre il blocco dei licenziamenti senza selettività per scongiurare nuovi licenziamenti“, ha dichiarato il segretario generale Cisl. “Possiamo guadagnare tempo per riformare gli ammortizzatori, dare profondità ai contratti di solidarietà e allungare la Naspi per dare più forza al Paese per il rilancio. Abbiamo registrato vicinanza e per questo chiediamo al governo di attivare un luogo di confronto per affrontare la questione dei licenziamenti”, ha aggiunto.

