Il presidente della Regione Piemonte a proposito dello stabilimanto di Riva di Chieri

(LaPresse) “Oggi la situazione l’abbiamo sbloccata con il ministro Orlando, al quale abbiamo fatto un pressing dal primo giorno per garantire gli ammortizzatori sociali necessari a far sì che venisse approfondito meglio la proposta che il Governo intende fare. Domani avremo un incontro particolarmente importante e rilevante. Andiamo avanti e se dovremo farci sentire anche a Bruxelles lo faremo”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito della crisi della Ex Embraco di Riva di Chieri. “Per la prima volta nella mia vita sono sceso in piazza a fare sciopero con i lavoratori Embraco” ha aggiunto Cirio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata