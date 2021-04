L'eccezionale ondata di freddo di inizio aprile ha causato gravi danni alle colture

Stalattiti nei frutteti in Piemonte

Peschi completamente ghiacciati, con tanto di stalattiti. Le immagini fornite da Confagricoltura Piemonte rendono bene l’idea di quello che è avvenuto in molte parti d’Italia nei primi giorni di aprile. “E’ presto per formulare una valutazione accurata sull’ammontare dei danni provocati dalle eccezionali gelate, ma l’impatto è sicuramente pesante, dato il numero delle regioni interessate e delle colture colpite: dai frutteti alle orticole; dalla vite agli olivi, fino ai seminativi”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “In un contesto economico già reso difficile dall’emergenza sanitaria – prosegue – per molte imprese si prospetta un’annata difficile. Vanno perciò attivati con la massima urgenza gli strumenti previsti per le calamità naturali che, però, potrebbero risultare insufficienti data la situazione eccezionale che si è verificata”.

