Si può rimanere in contatto con la vettura anche quando non si è a bordo

(LaPresse) – La famiglia 500 incontra Google. Si chiama 500 Hey Google la nuova serie speciale declinata su 500, 500 L e 500 X all’insegna della tecnologia. Grazie all’integrazione tra Mopar Connect e l’assistente Google nell’Action ‘My Fiat’, si può rimanere in contatto con la vettura anche quando non si è a bordo: utilizzando la voce, si possono chiedere e ricevere informazioni sulla vettura, ad esempio dove è parcheggiata o a che livello è il carburante, ricorrendo alla formula ‘Hey Google’. Per farlo si utilizza lo smartphone oppure al Google Nest Hub, display smart incluso nel kit di benvenuto con la vettura.

La scommessa è “provare tutte le volte a reinventare un’icona senza tempo che rimane sempre fedele a se stessa – ha spiegato Charles Fuster, senior brand manager Fiat 500 Family -. I clienti cercano coolness, stile e soluzioni per rendere la vita di tutti i giorni più facile, più connessa”. L’incontro con 500 “è avvenuto in maniera molto naturale”, ha sottolineato Vincenzo Riili, Google country marketing director, precisando che l’obiettivo è diventare sempre “più capaci di rispondere ai bisogni delle persone”.

La famiglia iperconnessa si presenta con una livrea giocata su due colori essenziali come il bianco e il nero lucido del tetto e delle calotte specchi, in omaggio alla pagina bianca del motore di ricerca. Per la prima volta nel panorama automotive mondiale, poi, sfoggia il badge Hey Google posizionato su ogni modello della nuova Famiglia 500 sui due passaruota, mentre entrambi i montanti centrali sono decorati con elementi ispirati ai colori di Google.

La famiglia 500 conta 3,5 milioni di unità vendute dal 2007: tre modelli diversi ma con una sola anima che si rivolgono a target differenti. In particolare, 500 nel 2020, a distanza di 13 anni dal lancio, ha registrato un altro record in termini di market share con una quota del 17,7% in Europa. La nuova gamma Hey Google parte da 12.500 euro grazie agli incentivi statali e al finanziamento Fca Bank.

