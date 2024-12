Alessandro Giuli, ministro della Cultura

Avrà un contributo di 500mila euro di finanziamento per realizzare progetti di promozione della cultura

Subiaco, in provincia di Roma, è la Capitale italiana del libro 2025. Succede a Taurianova. È stata scelta per il ventaglio accurato di proposte. Oltre a Subiaco, le città finaliste sono state Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na). Quest’anno candidature superiori al passato con 20 città. La designazione della giuria è stata ufficializzata al ministero della Cultura – che domani festeggia i 50 anni dall’istituzione -, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli; della direttrice generale della Direzione biblioteche e diritto d’autore, Paola Passarelli; del presidente della giuria, Gian Arturo Ferrari; del presidente del Centro per il libro e la lettura, Adriano Monti Buzzetti Colella; del direttore del Centro per il libro e la lettura, Luciano Lanna. “La città proclamata avrà un contributo di 500mila euro di finanziamento per realizzare progetti di promozione della cultura”, ha detto il ministro Giuli, che ha ribadito come tutte le candidature erano di alto livello e meritano un plauso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata