Il testo ripercorre tutte le tappe di un crimine brutale sulla cui responsabilità aleggiano dubbi e domande

Novellara, notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. La telecamera dell’azienda agricola Le Valli inquadra una ragazza che esce di casa. Un’ora prima era stata ripresa nello stesso punto, con il velo a coprirle il capo e una tunica che le arrivava alle ginocchia. Adesso, invece, indossa dei jeans, scarpe da tennis e una giacca in pelle. Dietro di lei camminano a passo spedito i suoi genitori. Dove sta andando? E perché ha cambiato i vestiti?

Il libro ‘Il delitto di Saman Abbas’ (Newton Compton, 224 pagine) scritto da Giammarco Menga, reporter di Quarto Grado, ripercorre tutte le tappe di un delitto brutale sulla cui responsabilità aleggiano dubbi e domande.

Cinquantotto secondi dopo quella scena, l’occhio elettronico riprende la madre che rientra in casa, seguita dal marito. Nessuna traccia della ragazza: Saman. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato un anno e mezzo dopo, a pochi passi da lì. Aveva diciotto anni e aveva già provato a fuggire da una famiglia che non le consentiva di studiare e di innamorarsi di chi voleva. Sognava di essere libera: un sogno che ha pagato con la vita.

Il libro, in uscita venerdì 27 settembre, verrà lanciato in tv durante la puntata di Quarto Grado su Rete 4. La prima presentazione pubblica del volume è in programma sabato 5 ottobre alla Libreria All’Arco di Reggio Emilia, alle ore 17.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata