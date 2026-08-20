Trentino, al via ‘La lunga notte dell’arte’ a Palazzo Torraccia a Terzolas

Venerdì 28 agosto 2026, a partire dalle ore 17.30, Palazzo Torraccia di Terzolas ospita la seconda edizione de “La lunga notte dell’arte”, una serata dedicata all’arte contemporanea e pensata come occasione di incontro, confronto e partecipazione attorno alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea del Centro Studi per la Val di Sole. Organizzata dal Gruppo di lavoro della Pinacoteca dopo il grande successo della prima edizione e realizzata grazie al finanziamento di Fondazione Caritro e il supporto del Comune di Terzolas, l’iniziativa propone un programma che intreccia incontri con esperti, presentazioni degli artisti e delle artiste della collezione, musica dal vivo, visite alla collezione e degustazioni di prodotti del territorio, accompagnando il pubblico dal tardo pomeriggio fino alla sera. La serata prenderà il via alle 17.30 con la cerimonia di apertura e la presentazione degli artisti e le artiste della Pinacoteca, chiamati a presentarsi e a raccontare brevemente il proprio lavoro e il rapporto con il territorio. Seguirà, alle 18.15, l’intervento della giornalista Fausta Slanzi, dal titolo “Quando lo sguardo diventa visione. Paesaggio, arte e ispirazione nel XXI secolo”, una riflessione sul rapporto tra paesaggio, esperienza dello sguardo e ispirazione artistica nella contemporaneità. Alle 18.35 una degustazione di vini della Val di Non sarà accompagnata dalla musica del Maitea Duo, mentre alle 19.00 si esibirà il Coro femminile Eccher della Scuola di musica C. Eccher. Alle 19.30 sarà proposto un momento di degustazione dedicato ai prodotti del territorio. La seconda parte della serata sarà dedicata ad alcuni dei temi che stanno trasformando in maniera più significativa il nostro rapporto con le immagini e con l’esperienza artistica contemporanea.

Alle 20.45 la giornalista e fotografa Irene Alison proporrà l’intervento “La rivoluzione della mobile photography”, dedicato alle trasformazioni introdotte dalla fotografia realizzata attraverso lo smartphone. Alle 21.05 Agnese Pietrobon, ricercatrice nell’ambito dell’Immersive Storytelling e dell’Extended Reality (XR), interverrà con “Realtà virtuali – Virtualità reali”, affrontando il rapporto sempre più complesso e permeabile tra esperienza fisica e ambienti virtuali. Alle 21.25 la musica del Maitea Duo accompagnerà una degustazione di dolci del territorio. Alle 22.00 il programma proseguirà con un dialogo sull’arte contemporanea in Trentino, che vedrà il confronto tra alcuni rappresentanti dell’Associazione Lampi, di Promart e della Pinacoteca d’arte contemporanea, per riflettere sul presente e sulle prospettive della produzione e promozione artistica nel territorio provinciale. A chiudere la serata, dalle 22.30, sarà la live music de I Canto al bisogno.

La Pinacoteca d’Arte Contemporanea del Centro Studi per la Val di Sole, inaugurata nel 2022 presso la Biblioteca storica del Palazzo Torraccia, è un osservatorio sulle pratiche artistiche locali. La collezione permanente, in costante ampliamento, ospita opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e installazione realizzate da artiste e artisti nati o residenti in Val di Sole, o legati al territorio, di comprovata esperienza o di chiara fama. Attualmente annovera opere di Elmo Ambrosi, Loris Angeli, Bartolomeo Bezzi, Carla Cardinaletti, Federica Galli, Gabriella Melchiori, Maurizio Misseroni, Marcello Nebl, Silvano Nebl, Lucia Parma, Mauro Pancheri, Franco Pretti, Diego Rudellin, Emanuela Slanzi, Maria Pia Somasca, Gino Taraboi, Paolo Vallorz e Romina Zanon. Il Comitato di gestione della Pinacoteca è impegnato nella creazione di opportunità culturali, didattiche e turistiche che permettano di far conoscere l’arte valligiana, portando avanti una completa opera di catalogazione e documentazione delle pratiche artistiche del territorio. L’obiettivo è costruire un presidio stabile, capace di custodire la memoria del contemporaneo, sostenere lo sviluppo culturale locale e creare uno spazio condiviso di dialogo e scambio. Il Gruppo di lavoro è formato da Tiziana Ambrosi, Carla Cardinaletti, Elisa Iachelini, Marcello Nebl, Mauro Pancheri, Romina Zanon (coordinatrice).

Con “La lunga notte dell’arte”, la Pinacoteca rinnova il suo impegno nel creare un ponte tra il patrimonio artistico della valle e le nuove prospettive dell’arte contemporanea. Una serata per incontrarsi, ascoltare, guardare e vivere l’arte come linguaggio comune. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.