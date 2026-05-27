La Russa e Giuli inaugurano esposizione ritratto Barberini di Caravaggio

Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi, a Palazzo della Minerva, l’esposizione del “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini”, l’opera di Caravaggio acquisita dallo Stato italiano nel marzo scorso. “Si tratta di una delle poche opere di Caravaggio in cui ritrae una persona”, spiega il presidente La Russa, ammettendo che “pur non essendo un grande intenditore, io colgo è la modernità. Sembra quasi sia stato fotografato da un paparazzo mentre era intendo a dire non mi fotografare”. “Rispetto ai ritratti a cui siamo abituati”, continua ancora la seconda carica dello Stato, facendo riferimento alle rappresentazioni molto serie del potere che si facevano in quegli anni, “dà l’impressione di una vitalità e di un cambio di marcia” che è tipico del Caravaggio, che cosi dava “alla sua opera una immediatezza che ad altri era sconosciuta”. La Russa si scusa ancora per “essermi avventurato a fare un po’ il critico d’arte”, ma “la bellezza non ha bisogno di una grande cultura d’arte, perché la bellezza ti arriva addosso semplicemente con la sua forza, con la qualità e l’immediatezza del sentimento che provoca”. Un grande esempio dell’importanza dell’arte in Italia, che per la Russa rappresenta il modo per ricordarsi che l’Italia, “una briciola rispetto all’universo”, “ha dato e continua a dare a tutti un grande patrimonio di cui dobbiamo cercare di essere degni”. Gli fa eco il ministro Giuli che sottolinea l’importanza di esporre una tale opera in Senato: “Questo è il luogo in cui si rappresenta la sovranità del popolo. Da qui si deve ripartire, per far capire che è la sovranità del popolo che ci guida, è la maestà delle istituzioni e la centralità del parlamento che ci guidano”. L’opera di Caravaggio sarà esposta dal 28 maggio al 21 giugno nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, a Palazzo della Minerva, con accesso libero dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; il sabato e la domenica e nella festività del 2 giugno, l’apertura è dalle 10 alle 18. Si tratta della prima esposizione al pubblico dopo l’acquisizione e prima che il “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini” venga consegnato alla sua sede definitiva, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, a Palazzo Barberini.