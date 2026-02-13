Praga, mostra su Giorgio De Chirico a quasi 100 anni dall’ultima volta

Praga, capitale della Repubblica Ceca, si prepara a ospitare una mostra su Giorgio De Chirico e lo fa a quasi un secolo di distanza dall’ultima volta.

“GIORGIO DE CHIRICO – Dipingere è l’arte magica” sarà inaugurata il prossimo 3 marzo presso la sede dell’Istituto di Cultura Italiano. L’esposizione, promossa e organizzata dalla Fondazione ALEDYA di Praga in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo di San Miniato – Pisa (Italia), sarà curata dal Prof. Lorenzo Canova, già membro della Fondazione Isa e Giorgio de Chirico di Roma.

La mostra sarà accompagnata da un importante catalogo trilingue (ceco, inglese ed italiano) dove oltre al testo critico saranno presenti diverse testimonianze a firma dell’Ambasciatore Italiano a Praga, il Dott. Mauro Marsili, la direttrice dell’Istituto di cultura, la Dott. ssa Marialuisa Pappalardo e del Presidente della Fondazione stessa, il Dott. Francesco Nava.

Il percorso espositivo si svilupperà in tre diverse sezioni.

All’interno della Cappella, troveranno spazio le opere storiche che indagano il periodo pittorico del grande Maestro, dagli anni ’30 agli inizi degli anni ’70. Saranno presenti in questa sezione le architetture metafisiche, le vedute di Venezia e le celeberrime piazze d’Italia.

Alle pareti della Sala Capitolare verrà allestita un’importante selezione di opere dedicata al de Chirico barocco, dai cavalli e cavalieri, le vedute neo-classiche fino ad arrivare alle nature morte denominate “nature silenti”.

Nell’ultima sezione, all’interno del Foyer, sarà rappresentato l’artista attraverso il suo impegno grafico: disegni e opere seriali, litografie, incisioni e bozzetti.

Le oltre 50 opere presenti in mostra provengono tutte da importanti e prestigiose collezioni sia pubbliche che private italiane ed europee. Non mancheranno riferimenti alle precedenti presenze di de Chirico nella città di Praga e saranno esposti alcuni omaggi resi al maestro da altri protagonisti del ‘900, uno fra tutti Mario Schifano.

All’interno del percorso espositivo saranno presenti numerosi pannelli informativi che guideranno il visitatore alla scoperta della poetica del grande pittore italiano. Tutte le opere presenti in mostra sono state precedentemente verificate dall’archivio romano dedicato al grande Maestro.