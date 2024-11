Era diventato uno dei pittori figurativi più importanti del Dopoguerra

E’ morto il pittore britannico Frank Auerbach. Si tratta dell’artista arrivato in Gran Bretagna grazie al programma ‘Kindertransport’ e divenuto uno dei pittori figurativi più importanti del periodo postbellico. E’ morto all’età di 93 anni.

“Nel corso di una carriera durata sette decenni, l’artista britannico-tedesco è stato noto per i suoi ritratti e per le scene di strada di Camden, a nord di Londra, dove mantenne lo stesso studio per 50 anni – riporta il Guardian -. Era rinomato anche per il suo modo unico di creare opere, rimuovendo ripetutamente la vernice dalle versioni che non lo soddisfacevano e ricominciando da capo, finché il lavoro completato non risultava talmente carico di pittura da rischiare di staccarsi dalla tela”.

Chi era Frank Auerbach

Frank Auerbach, fuggito dalla Germania nazista per rifugiarsi in Gran Bretagna da bambino e diventato uno dei maggiori artisti del XX secolo, è morto all’età di 93 anni. La sua galleria, Frankie Rossi Art Projects, ha annunciato martedì che l’artista è deceduto il giorno prima nella sua casa di Londra. Nato a Berlino nel 1931, Auerbach giunse in Inghilterra nel 1939 come rifugiato. Dopo aver studiato alla St. Martin’s School of Art e al Royal College of Art di Londra, dedicò i successivi settant’anni della sua vita alla pittura. Ha vissuto e lavorato nello stesso studio a nord di Londra dal 1954 fino alla sua morte e, secondo la sua galleria, ha lavorato 364 giorni all’anno.

Insieme ad altri artisti della “Scuola di Londra” del dopoguerra, tra cui Francis Bacon, Lucian Freud e Leon Kossoff, si è concentrato sulla pittura figurativa, ignorando le mode artistiche in evoluzione e spesso applicando strati spessi di pittura per creare paesaggi quasi astratti ma riconoscibili. Ha rappresentato la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia del 1986, vincendo il Leone d’Oro. La sua ultima mostra, Frank Auerbach: The Charcoal Heads, è stata inaugurata alla Courtauld Gallery di Londra a febbraio. Negli ultimi anni, le sue opere hanno raggiunto quotazioni elevate: nel 2023, Mornington Crescent – uno dei molti dipinti ispirati alle strade urbane vicino a casa sua – è stato venduto da Sotheby’s per 7,1 milioni di dollari, stabilendo un record per l’artista.

“Abbiamo perso un caro amico e un artista straordinario, ma ci consola sapere che la sua voce risuonerà per le generazioni a venire,” ha detto Geoffrey Parton, direttore di Frankie Rossi Art Projects. Auerbach lascia il figlio, Jacob Auerbach.

