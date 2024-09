Oltre 50mila spettatori all'esposizione

Dai biglietti d’imbarco alle suppellettili, dagli arredi di prima classe, fino alle struggenti lettere di chi ha perso la vita in quel tragico viaggio inaugurale. Prosegue con grande successo all’Exhibition Hub Art Center di Milano, a Scalo Farini, ‘Titanic: An Immersive Voyage’, l’affascinante esposizione sulla grande avventura del Titanic, una co-produzione di Exhibition Hub e Fever con il Patrocinio del Comune di Milano, Municipio 9. Una mostra in cui rivivere luoghi e vicende, scoprire nomi ed emozioni, svelare aneddoti e segreti di un momento destinato a cambiare un’epoca intera. Oltre 50mila spettatori nel solo mese di agosto. Un’ora e mezza per rivivere una storia che ha affascinato intere generazioni, anche grazie al cinema.

