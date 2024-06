L'artista rende omaggio alla leader del Pd alla vigilia della sfilata dell'orgoglio LGBTQIA+ nel capoluogo lombardo

A Milano spunta un nuovo murale di aleXsandro Palombo. In occasione del Milano Gay Pride, l’artista ha realizzato l’opera “Rainbow Schlein”. Dopo i murales europeisti di Giorgia Meloni come Marilyn Monroe che svelava l’underwear con la bandiera della UE, la segretaria del Pd icona gay viene ritratta in volo sul dorso di una cicogna, nel cuore del quartiere simbolo della Milano LGBTQIA+. Il murale si intitola “Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy” ed è visibile in Via Lecco.

La leader dem, che due settimane fa aveva cantato e ballato su un carro del Pride di Roma, arriva al Gay Pride milanese, a cui ancora una volta è stato negato il patrocinio di Regione Lombardia. Quest’anno si festeggiano 30 anni dal primo storico Pride italiano che si tenne a Roma nel 1994 e il movimento di liberazione omosessuale si prepara a scendere in strada anche per l’evento milanese dove rivendicherà le battaglie più importanti per i diritti Lgbtqia+, dall’identità di genere ad una legge antidiscriminazione, il diritto al matrimonio egualitario e la maternità surrogata.

