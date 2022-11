Ad inaugurare la mostra è stata l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia

È stata inaugurata oggi, dall’ambasciatrice d’Italia negli Usa, Mariangela Zappia, alla National Gallery of Art di Washington, la mostra ‘Vittore Carpaccio: Master Storyteller of Renaissance Venice’, incentrata sulla figura dell’artista rinascimentale vissuto a Venezia tra il XV e il XVI secolo. “L’esposizione di opere di Vittore Carpaccio, che incanta per la sua rappresentazione unica di Venezia, è il risultato di una formidabile collaborazione tra una delle più importanti istituzioni culturali degli Stati Uniti insieme ai molti musei, chiese e collezionisti privati italiani, europei e americani, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto di Cultura a Washington”, ha sottolineato l’ambasciatrice Zappia nella Conferenza stampa di presentazione della mostra alla National Gallery, presenti la Fondazione Musei Civici e una rappresentanza della città di Venezia.

“La mostra si inserisce nel quadro della nostra azione a tutto campo per promuovere i maestri della pittura italiana presso il pubblico americano”, ha aggiunto l’ambasciatrice, ricordando la mostra di Giuseppe De Nittis alla Phillips Collection di Washington e quella di Botticelli al Minneapolis Institute of Art. “La collaborazione con la National Gallery e con altre prestigiose istituzioni museali americane non finisce qui”, ha chiosato, anticipando la mostra ‘Canova: Sketching in Clay’ che proprio la National Gallery di Washington aprirà a giugno del 2023.

We’re not sure how, but it looks like one is hiding in this Vittore Carpaccio painting 👀 (Bottom left) https://t.co/ckFVfSd6cI pic.twitter.com/4Yi7BEFrwt — National Gallery of Art (@ngadc) November 17, 2022

La mostra, frutto della collaborazione tra la National Gallery of Art e la Fondazione Musei Civici di Venezia, è stata curata da Peter Humfrey, studioso di pittura veneziana e professore emerito di storia dell’arte all’Università di St Andrews, in collaborazione con Andrea Bellieni, curatore dei Musei Civici di Venezia, e Gretchen Hirschauer, curatrice della pittura italiana e spagnola alla National Gallery of Art. L’esposizione sarà allestita dal 20 novembre 2022 al 12 febbraio 2023 nel museo a Washington, per poi trasferirsi a Palazzo Ducale a Venezia, dal 18 marzo al 18 giugno 2023.La grande esposizione conta circa 45 dipinti e 30 disegni di Carpaccio. Tra le opere scelte, alcune come “Sant’Agostino nello studio” (1502) e “San Giorgio e il drago” (c. 1504-1507) sono state recentemente restaurate per la mostra, mentre altre verranno esposte per la prima volta al di fuori dell’Italia, tra queste il ciclo narrativo completo dei sei teleri delle “Storie della Vergine” (c. 1502-1508) realizzato per la Scuola di Santa Maria degli Albanesi a Venezia.

La mostra è accompagnata alla pubblicazione del relativo catalogo da parte della National Gallery of Art e dalla Yale University Press e da una serie di eventi organizzati per l’occasione, tra cui un ciclo di conferenze in persona e da remoto sulla vita e le opere di Carpaccio e un concerto del The Baltimore Consort presso l’edificio ovest della National Gallery of Art.

