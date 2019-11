20 anni di Premio Cairo: vince l'artista polacco americano Namsal Siedleki

A vincere la ventesima edizione del Premio Cairo è stato l’artista polacco americano Namsal Siedleki con la scultura 'Teste', realizzata fondendo le monetine di rame che erano state gettate nella fontana di Trevi. A premiare il giovane artista, che è cresciuto in Toscana e vive e lavora in una casa atelier sul Monte Amiata, è stato Urbano Cairo, presidente di RCS, La7, Cairo Communication e patron del Torino Calcio. "Vent’anni di premio sono un traguardo importante - ha detto Cairo - se penso alla prima edizione del premio, che abbiamo assegnato il 26 ottobre del 2000, non avevamo il Torino, non c’era La7 né Rcs. Eravamo all’inizio ma c’era questa voglia di fare qualcosa per l’arte e per i giovani artisti e questo ha portato fortuna a loro ma anche a noi”.