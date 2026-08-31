“Lazio, la Bellezza del Talento”, successo al Circeo per la grande festa dei giovani

Due serate, un pubblico sempre numeroso e un unico grande racconto dedicato alle eccellenze, alla bellezza e al talento delle nuove generazioni del Lazio. Si è conclusa nei giardini di Vigna La Corte, a San Felice Circeo, la quarta edizione di “Lazio, la Bellezza del Talento”, il progetto della Regione Lazio, curato da Lazio Innova e realizzato grazie alle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

La manifestazione ha riunito il 28 e 29 agosto alta formazione, moda, teatro, musica e Miss Italia, trasformando uno dei luoghi più suggestivi del litorale pontino in una grande vetrina delle competenze e delle aspirazioni dei giovani.

A fare da cornice allo spettacolo è stata una presenza costante e partecipe di pubblico, che ha riempito Vigna La Corte in entrambe le serate, accompagnando con calore le esibizioni degli artisti, le sfilate degli allievi e il percorso delle concorrenti di Miss Italia.

La prima serata ha dato ampio spazio alla creatività degli studenti dell’ITS Academy Sistema Moda, protagonisti di una sfilata capace di portare in passerella ricerca, progettazione, preparazione tecnica e visione contemporanea. Nella seconda serata è stata invece la Maiani Accademia Moda a presentare le proprie creazioni, offrendo al pubblico un nuovo incontro tra formazione, artigianalità, stile e capacità professionale.

Le due passerelle non hanno rappresentato soltanto un momento di spettacolo, ma la dimostrazione concreta di come i percorsi formativi possano trasformare talento e creatività in competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il palcoscenico di Vigna La Corte ha accolto anche quattro ex allievi dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Per il canto si sono esibite Diletta Marzano e Giulia Annecchio, mentre il teatro ha avuto come protagonisti Edoardo Trotta e Caterina Petrarulo Mazzoni.

Le loro esibizioni hanno raccontato attraverso la musica e la recitazione il valore di un’esperienza formativa che accompagna i giovani nella costruzione della propria identità artistica e professionale, offrendo loro strumenti, occasioni e spazi nei quali esprimere le proprie capacità.

Uno dei momenti centrali della due giorni è stato dedicato proprio alle realtà della formazione, alle quali sono stati consegnati riconoscimenti per l’impegno quotidiano nella crescita delle nuove generazioni. Pino Schiboni, già assessore alla Formazione della Regione Lazio ed ideatore del progetto “Lazio, la bellezza del Talento” ha premiato l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, la Maiani Accademia Moda, l’ITS Academy Sistema Moda e l’ITS Academy Lazio Digital.

Queste esperienze rappresentano sempre più una porta d’ingresso concreta nel mercato del lavoro per moltissimi giovani, grazie a percorsi capaci di unire preparazione specialistica, pratica, innovazione e rapporto diretto con il mondo delle imprese e delle professioni.

A testimoniare l’efficacia di questo modello è stato anche John Vincent, già allievo dell’ITS Academy Lazio Digital, che ha raccontato come le competenze acquisite durante il proprio percorso gli abbiano consentito di entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

La serata conclusiva ha incoronato Michela Meli Miss Lazio 2026. La ventunenne romana, studentessa di Scienze dell’Alimentazione con il sogno di diventare nutrizionista, ha conquistato la corona regionale e l’accesso diretto alla fase finale del Concorso nazionale di Miss Italia.

Ad accompagnare le due serate è stato un ricco parterre di ospiti. Tra i protagonisti Gianni Ippoliti, che ha portato sul palco la propria esperienza e ironia, e Katia Buchicchio, Miss Italia 2025.

Madrina dell’intera manifestazione è stata Martina Sambucini, Miss Italia 2020, che ha affiancato le concorrenti e i giovani protagonisti durante i due appuntamenti.

La conduzione è stata affidata a Margherita Praticò, mentre la regia e la direzione artistica sono state curate da Mario Gori.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, guidato dalla sindaca Monia Di Cosimo, con il sostegno del delegato comunale Fabio Beccari.

Con la due giorni del Circeo, “Lazio, la Bellezza del Talento” si conferma una vetrina delle eccellenze della Regione Lazio, capace di mettere in relazione la promozione del territorio, l’alta formazione, l’arte, la moda, lo spettacolo e il percorso contemporaneo di Miss Italia.

Una manifestazione che non si limita a mostrare la bellezza, ma sceglie di raccontare ciò che la sostiene: preparazione, impegno, creatività, personalità e opportunità concrete per il futuro dei giovani.