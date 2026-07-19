Macerata, il teatro "Lauro Rossi" in lizza per l'inserimento tra i siti Unesco

L’elegante teatro Lauro Rossi di Macerata, costruito e in attività dal 1774, potrebbe essere riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È stato infatti candidato, insieme ad altri 17 teatri municipali, per l’inserimento nella lista dei siti protetti dalle Nazioni Unite. Le strutture prese in considerazione sono state tutte costruite tra la metà del XVIII e la fine del XIX secolo ed erano luoghi in cui inizialmente solo l’aristocrazia potevano godere degli spettacoli. Oggi, chiaramente, non è più così.

Dei 18 teatri individuati, 14 si trovano nelle Marche, mentre gli altri sono in Emilia Romagna e Umbria. Per ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco, le autorità locali sono tenute a prendersi cura degli edifici, preservandone ciò che li rende speciali. Tra le caratteristiche che accomunano le strutture, c’è la pianta a ferro di cavallo.