Premio Biagio Agnes, annunciati i vincitori 2026: ecco tutti i premiati

Sono stati decretati i vincitori della XVIII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “Biagio Agnes“. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori e la Cerimonia di premiazione della manifestazione – promossa dalla Fondazione Biagio Agnes – è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta, come è ormai tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

Dall’analisi economica allo sguardo internazionale, dalla trasformazione digitale all’intrattenimento televisivo, dalla divulgazione scientifica alla creatività fino all’impegno per la libertà di stampa e l’attenzione ai giovani: un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità.

La Giuria del Premio Biagio Agnes 2026 è composta da: Gianni Letta (presidente), Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Giampaolo Rossi, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, monsignore Dario Edoardo Viganò.

Premio Biagio Agnes: ecco tutti i premiati