martedì 20 gennaio 2026

Roma, inaugurata la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza
Una delle foto della mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza
LaPresse

Cento ritratti fotografici scattati nella sua quarantennale carriera giornalistica

È stata inaugurata oggi, martedì, a Roma la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza, ai musei di San Salvatore in Lauro: è composta da 100 ritratti fotografici scattati da Di Piazza nel corso della sua quarantennale carriera giornalistica. Per l’occasione, l’autore presenta anche un libro-catalogo che raccoglie in tutto 150 ritratti e 150 brevi profili scritti da Di Piazza sui personaggi che ha fotografato. I personaggi in mostra vanno da Dario Fo a Umberto Eco, da Emma Marrone a Cristiana Capotondi, da Paolo Villaggio a Ornella Vanoni, da Emilio Isgrò a Roberto Andò, da Jay McInerney a Courtney Love, da Pietro Calabrese a Lucrezia Lante della Rovere, da Pietro Grasso a Nando dalla Chiesa. Gli anni di attività vanno dal 1978 al 2025.

