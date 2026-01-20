Roma, inaugurata la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza

È stata inaugurata oggi, martedì, a Roma la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza, ai musei di San Salvatore in Lauro: è composta da 100 ritratti fotografici scattati da Di Piazza nel corso della sua quarantennale carriera giornalistica. Per l’occasione, l’autore presenta anche un libro-catalogo che raccoglie in tutto 150 ritratti e 150 brevi profili scritti da Di Piazza sui personaggi che ha fotografato. I personaggi in mostra vanno da Dario Fo a Umberto Eco, da Emma Marrone a Cristiana Capotondi, da Paolo Villaggio a Ornella Vanoni, da Emilio Isgrò a Roberto Andò, da Jay McInerney a Courtney Love, da Pietro Calabrese a Lucrezia Lante della Rovere, da Pietro Grasso a Nando dalla Chiesa. Gli anni di attività vanno dal 1978 al 2025.