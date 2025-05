Tanti le iniziative fino a domenica, 144 eventi distribuiti in 72 comuni marchigiani

Inizia oggi la 17esima edizione di ‘Grand tour musei’, un viaggio alla scoperta del patrimonio storico culturale conservato negli istituti marchigiani che hanno aderito numerosi per ospitare iniziative coinvolgenti e donare opportunità di sviluppo al territorio. In programma domani la ‘Notte dei musei’ e domenica 18 maggio la Giornata internazionale dei musei dal titolo ‘Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione’.

L’edizione 2025 del ‘Grand tour dei musei’

“Questa edizione offre uno spunto di riflessione sull’importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche che promuovono l’apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale, agevolando un approccio che mira al benessere complessivo della persona e della comunità locale. In un mondo sempre più caratterizzato da profonde trasformazioni sociali, tecnologiche e ambientali, i musei possono presentarsi come catalizzatori del cambiamento, promuovendo nuovi modelli di gestione, programmi innovativi e inedite professionalità al passo con i tempi e le nuove esigenze di fruizione da parte del pubblico. Si tratta di proporre una nuova visione di museo, da spazio di conservazione a luogo di crescita e di confronto”. Lo spiega l’assessore alla cultura della Regione Marche, Chiara Biondi.

La Regione Marche parte attiva dell’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche cultura, in collaborazione con il Mic – Ministero della cultura direzione regionale Musei Marche e il Coordinamento regionale Marche di Icom Italia, è l’occasione per riflettere su come i musei possano svolgere una funzione fondamentale per lo sviluppo delle comunità e per consentire al pubblico, nel corso del fine settimana, di riappropriarsi degli spazi museali e condividere esperienze ed itinerari di visita, eventi e incontri culturali. “In occasione della ‘Notte dei musei 2025’, gli istituti museali marchigiani si presenteranno con una veste inedita e accattivante, in grado di stupire il pubblico più esigente coinvolgendolo con percorsi sensoriali e sperimentali”. Aggiunge il presidente di Fondazione Marche cultura, Sostiene Andrea Agostini che prosegue: “L’utilizzo di nuovi linguaggi e nuove modalità di fruizione ci invita a riflettere sul legame tra le strutture museali e i temi della sostenibilità e del benessere, una tematica che in tempi di cambiamenti climatici si rivela sempre più determinante”.

Il programma

L’offerta culturale promossa dai 95 luoghi della cultura aderenti all’iniziativa, distribuiti in 72 comuni appartenenti alle 5 province marchigiane, prevede la realizzazione di 144 eventi, tra cui percorsi enogastronomici, visite guidate alla luce delle lanterne, concerti e danze, ‘escape room’ alla ricerca di storie locali, percorsi esperienziali, giochi didattici, iniziative destinate a riflettere su temi quali la biodiversità e la sostenibilità, mostre fotografiche, laboratori artigianali e scientifici, conferenze e dialoghi sull’arte, ballate e canti della tradizione, passeggiate nei borghi e in campagna, osservazioni del cielo alla scoperta di stelle e costellazioni.

Il calendario

Il calendario delle iniziative da oggi a domenica è consultabile al link www.regione.marche.it/GrandTourMusei2025 e all’hashtag #GTM2025 e musei@fondazionemarchecultura.it .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata