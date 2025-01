Dino Latini oggi a Filottrano (Ancona) per l’inaugurazione di 'Ricordare per non dimenticare – La Shoah nella storia e negli oggetti': “Non dimenticare per costruire un futuro migliore”

In occasione del Giorno della Memoria il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha presenziato all’inaugurazione della mostra dedicata alla Shoah, agli internati italiani in Germania e ai Gruppi di combattimento del 1945, ospitata, fino al 10 di febbraio, al Museo della Battaglia di Filottrano (Ancona). La mostra evento ‘Ricordare per non dimenticare – La Shoah nella storia e negli oggetti’, patrocinata dal Consiglio regionale, apre la settimana delle tante iniziative che Comuni e associazioni hanno organizzato per mantenere viva la memoria a ottant’anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

Il messaggio del presidente Latini

“Grazie al passaggio storico della liberazione, ai filmati e alle testimonianze dei sopravvissuti il mondo è potuto venire a conoscenza delle atrocità che venivano commesse nei lager nazisti – ha evidenziato il presidente Latini – Molto più avanti nel tempo, nell’anno 2000, con legge statale, si è istituito il Giorno della Memoria. La Regione Marche, da quella data – ha proseguito Latini – ha intessuto tutta una serie di iniziative che hanno la funzione di non dimenticare per poter costruire un futuro migliore a partire dalla consapevolezza di quello che è stato e non ricadere negli errori del passato” L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, e ha visto la partecipazione di Massimo Iavarone, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, e degli studenti delle scuole locali. Il presidente Latini, in conclusione, ha voluto anche ricordare l’appuntamento di domani, martedì 28 gennaio, nell’Aula del Consiglio regionale, dove si svolgerà la seduta aperta dedicata al Giorno della Memoria.

