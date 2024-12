Foto da X

Ne dà notizia la casa editrice novarese Interlinea. Autore di "libri bellissimi su temi sempre uguali e sempre diversi"

È morto a 94 anni Eugenio Borgna, psichiatra e saggista. Ne dà notizia la casa editrice novarese Interlinea. “Interlinea piange Eugenio Borgna, anch’egli novarese che ci ha seguito fin dai primi passi donando uno dei suoi ultimi libri, ‘Apro l’anima e gli occhi’ (da un verso dell’amato Clemente Rebora) dedicato a coscienza interiore e comunicazione, uscito per il festival della dignità umana di cui dirigeva il comitato scientifico”, scrive la casa editrice in una nota.

“Nel nostro catalogo resta la monografia più recente sul grande psichiatra e scrittore, ‘Eugenio Borgna. Curare con la parola’, numero monografico della rivista ‘Microprovincia’ su uno dei protagonisti e maggiori autori della psichiatria italiana”, aggiunge Interlinea.

Borgna è stato docente alla Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università degli Studi di Milano e primario emerito di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara, nonché autore di “libri bellissimi su temi sempre uguali e sempre diversi, sull’arcipelago delle emozioni che abitano la nostra vita interiore – come la nostalgia e i sentimenti di colpa, l’inquietudine e la disperazione, l’ansia e i rimpianti, le attese e le speranze, la gioia e la solitudine”.

“La timidezza è uno dei modi, come la fragilità, che ci avvicina al mondo di oggi, nutrito di indifferenza e di violenza, con una grande pace interiore, e con un sorriso, che aggiunge un filo alla brevissima tela della nostra vita” è la citazione con cui lo ricorda, in un tweet, la casa editrice Einaudi, che a novembre ha pubblicato il suo ultimo saggio ‘L’ora che non ha più sorelle’ sul suicidio femminile. Borgna era nato il 22 luglio 1930 a Borgomanero.

