L'opera della street artist 'The Black Wave - L'onda sovranista'

Dopo il risultato delle elezioni americane, che hanno decretato il successo del repubblicano Donald Trump, la street artist Laika ha realizzato una nuova opera dal titolo ‘The Black Wave – L’onda sovranista’, affissa nel quartiere multietnico di Barcellona, il Raval.

Il poster, informa una nota, ritrae un’onda nera che travolge l’Occidente dalla quale escono i 5 principali leader della destra sovranista: Benjamin Netanyahu, Viktor Orban, Giorgia Meloni, Javier Milei e il neo eletto presidente degli Usa, Trump.

Le parole di Laika: “Se non ci muoviamo affogheremo in quest’onda”

“Con l’elezione di Donald Trump l’onda nera, sovranista, razzista e omofoba e machista che sta travolgendo l’occidente sarà ancora più violenta. Si prospettano anni bui per la democrazia e per i diritti umani: non ci sarà tregua per donne, migranti e minoranze e la libertà di espressione sarà sempre meno garantita”, ha dichiarato Laika. “Lo scenario globale è da brividi: l’Argentina di Milei ricorda quella della dittatura, Viktor Orban non vuole che il suo popolo diventi di ‘razza mista’, Giorgia Meloni istituisce veri e propri lager per migranti in Albania, Benjamin Netanyahu è responsabile di crimini di guerra per aver portato morte, fame e distruzione a Gaza”, ha proseguito l’artista, lanciando poi un vero e proprio monito alla lotta per i diritti. “Se non ci muoviamo ora, finiremo per affogare in quest’onda”, ha concluso Laika.

