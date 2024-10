Il ministro della Cultura alla cerimonia d'apertura della Fiera del Libro

“È un’occasione importantissima. Lo abbiamo detto nel discorso fatto davanti agli amici della Buchmesse. È un’occasione storica per affermare la centralità della cultura italiana in collegamento con la Germania che ci ospita e tutto il mondo culturale, tutto il patrimonio culturale che si concentra qui in questa fiera”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della cerimonia di apertura della Buchmesse 2024, la Fiera del Libro di Francoforte, dove l’Italia è Ospite d’Onore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata