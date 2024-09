Boos: "Saviano? Polemiche su autori ci sono ogni anno"

Il direttore della Buchmesse, Juergen Boos, parlando con LaPresse a margine della presentazione della Fiera del Libro di Francoforte 2024 (16-20 ottobre) dove l’Italia sarà ospite d’onore, presso la Evangelishie Akademie a Francoforte, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun tipo di pressione da parte del governo italiano: “Sono stato a Milano dieci giorni fa e ho parlato con il presidente di Aie, Innocenzo Cipoletta e con il direttore Fabio Del Giudice, ci siamo scambiati le nostre opinioni e abbiamo discusso molto chiaramente. Non abbiamo avuto alcuna sensazione di un’interferenza da parte del governo italiano nella lista degli autori o riguardo ai fondi per la traduzione. Lavoriamo bene e a stretto contatto“.

Boos è poi tornato sulle polemiche nate intorno a Roberto Saviano: “Le polemiche riguardo all’assenza di Roberto Saviano nella delegazione italiana non mi sorprendono. Questo tipo di polemiche ci sono ogni anno. Ci sono una serie di autori che sono presentati nel programma degli editori italiani e altri, come il caso di Saviano, invitati dagli editori tedeschi. Anche se non nel programma ufficiale, ci sono molti italiani presenti e siamo molto contenti con questa diversità nel programma”.

