Così la direttrice del VIVE Edith Gabrielli

“Abbiamo riaperto il Sommoportico e i due Propilei di accesso a questo straordinario colonnato che si trova alla sommità del Vittoriano”. Così a LaPresse la direttrice del VIVE (il complesso che racchiude il Vittoriano e Palazzo Venezia, ndr) Edith Gabrielli, illustrando l’apertura dei nuovi spazi che da pochi giorni caratterizza l’esperienza dei turisti in visita all’Altare della Patria. Si tratta del Sommoportico e dei Propilei del monumento. Il primo è lungo oltre 70 metri, ritmato da 16 colonne monumentali da 15 metri l’una, che rispecchiano lo stesso numero delle regioni italiane all’epoca della costruzione.

“In questo modo – spiega la direttrice – abbiamo permesso ai visitatori di capire quale fosse il senso del progetto architettonico originale di Giuseppe Sacconi”, oltre ad aver consentito loro “di avere una di panorami mozzafiato sulla città di Roma, che fa capire molto bene il rapporto che esiste tra questo monumento e il tessuto urbano circostante. Una grande opportunità per il pubblico di capire questo monumento, che è stato concepito fin dall’inizio come il monumento della terza Roma, cioè della Roma capitale d’Italia”. Gabrielli insiste quindi sul valore unico che il Vittoriano possiede nel consentire a chi lo visita di “capire la città nel modo migliore”. I turisti, quindi, al centro della città e degli obiettivi del VIVE: “La presenza dei turisti è sempre molto incoraggiante. Abbiamo chiuso l’anno scorso con oltre 4 milioni di visitatori e i dati di quest’anno sono ancora più positivi: se continua questo trend quest’anno riusciremo a superare i 5 milioni di visitatori”. Infine, Gabrielli rilancia gli obiettivi per il prossimo anno, in cui a Roma cadrà il Giubileo 2025: “Stiamo lavorando in sintonia con il ministero della cultura per mettere tutte le nostre risorse a disposizione di questo evento”, per il quale, conclude la direttrice, il VIVE proporrà un ricco programma di attività culturali ed espositive”.

