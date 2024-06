Tutte le risposte ai dubbi dei turisti nel primo libro dell'ex direttrice di banca diventata Travel Designer

“In quali zone cercare l’hotel? Quali sono i migliori rooftop? Come funzionano i taxi? I dubbi sono tantissimi quando si organizza un viaggio a New York City e nessuna risposta è ovvia. Negli anni i viaggiatori in partenza mi hanno rivolto centinaia di domande, dalle più semplici alle più insolite, passando da quelle preoccupate, a quelle curiose, fino a quelle piene di aspettative. Le ho raccolte tutte in questo mio libro, nel quale troverai le soluzioni a molti dubbi e una miriade di spunti per organizzare al meglio ‘la tua New York’, perché in un luogo così unico, in cui c’è tanto di tutto, ognuno può trovare ‘la propria città’ fino alla scoperta dei migliori diner e degli speakeasy più nascosti”. Giada Pellizzari presenta ‘Chiedimi New York’ il primo libro (Epc Editore), dell’ex direttrice di banca diventata per passione Travel Designer, specializzata nella Grande Mela. L’autrice firmerà le copie del libro il 21 giugno, presso la Libreria Borri Books della Stazione Termini di Roma.

