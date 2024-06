Le installazioni si potranno ammirare dall'11 giugno fino al prossimo 30 settembre

Prende il via, al parco archeologico del Colosseo, Bocca della Verità e il Septizodium, la mostra d’arte “Colonne Infinite”, dell’artista coreano Park Eun Sun e curata da Leonardo Contini. Le installazioni si potranno ammirare dall’11 giugno fino al prossimo 30 settembre e comprendono 5 colonne monumentali artistiche, dai 6 ai 14 metri di altezza. La mostra si inserisce all’interno delle celebrazioni del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea e si propone, come spiega a LaPresse il curatore Contini, “di creare un’archeologia visiva, una poetica delle assenze per cui le colonne, in determinate posizioni strategiche, attirano lo sguardo laddove in passato c’era qualcosa e adesso quel qualcosa è sostituito temporaneamente dalle colonne”.

